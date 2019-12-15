شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتجاوز أودينيزي بهدفي رونالدو.. وميلان يتعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه، يوفنتوس للفوز على أودينيزي 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة، وانتزاع صدارة الدوري مؤقتا، فيما تعادل فيرونا مع تورينو 3-3 وميلان مع ساسولو سلبيا وفوز بولونيا على أتالانتا 2 - 1.

وسجل رونالدو هدفين في فوز فريقه في الدقيقتين التاسعة و37، فيما سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف أودينيزي إيناسيو بوسيتو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يواجه مضيفه فيورنتينا في وقت لاحق، وتوقف رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 3-3 على المباراة التي جمعت فيرونا بضيفه تورينو. وسجل أهداف فيرونا جيامباولو باتزيني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء وفليريو فيري في الدقيقة 76 وماريوز ستيبنسكي في الدقيقة 84، فيما سجل أهداف تورينو كريستيان إنسالدي (هدفين) في الدقيقتين 36 و61 وأليكس بيرينغور في الدقيقة 55، ورفع فيرونا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر كما رفع تورينو رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ميلان بضيفه ساسولو، ليرفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، كما رفع ساسولو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.