شكرا لقرائتكم "المحبط" كوتينيو يبدأ "نثر" سحره في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يكن من الممكن أن يقدم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو أكثر مما قدمه من أداء مذهل خلال الفوز الساحق لفريقه بايرن ميونخ على ضيفه فيردر بريمن 6 -1 يوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم.

واحتفل كوتينيو بهذا الأداء المذهل عبر تسديد الكرة صوب مدرجات ملعب اليانز أرينا، حيث كانت تجلس ابنته ماريا وزميله تياغو قبل أن يستعرض مهاراته داخل الملعب.

إنها فرصة جيدة أن يحظى لاعب حصل على لقب هاتريك بمثل هذا الاحتفال، لكن كوتينيو لم يكتف فقط بتسجيل ثلاثة أهداف بل صنع هدفين أخرين لزميليه روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر، في واحدة من أفضل مبارياته منذ انتقاله للنادي البافاري قادما من برشلونة الإسباني الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

وسائل الإعلام الألماني استخدمت كلمة "ساحر" التي يعرف بها كوتينيو في البرازيل ، كما تبارى كل من في بايرن ميونخ على الإشادة بالنجم البالغ من العمر 27 عاما.

وقال هانسي فليك المدرب المؤقت لبايرن : كل من في الملعب استمتع به، الفريق يشعر بالامتنان حقا للأداء الذي قدمه، لقد كان مذهلا.

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ولم يختلف الحال بالنسبة لليفاندوفسكي الذي تلقى تمريرة حاسمة من كوتينيو ساهمت في تعزيز صدارته لقائمة هدافي البوندسليغا برصيد 18 هدفا بعدما سجل هدفين في اللقاء، وقال ليفاندوفسكي: كانت مباراته، من خلال لمساته وتحركاته، لقد لعب بشكل مذهل، نحن في حاجة إلى مثل هذا اللاعب، سعيد للغاية بإظهار قدراته الحقيقية.

لكن كوتينيو نفسه ظل ملتزما بالتواضع، إذ علق على أداؤه المذهل بالقول: دائما أحاول تقديم أفضل ما لدي، في بعض الأحيان ينجح الأمر، وفي أحيان أخرى لا يحدث، كان من المهم حصد نقاط الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب، هذا ما أردناه.

وساهم كوتينيو في عودة بايرن إلى المسار الصحيح بعد هزيمتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ، كانت مباراة فيردر بريمن نقطة تحول في مسيرة كوتينيو، الذي بدا أنه أحد الخاسرين حين تولى فليك تدريب بايرن عقب إقالة نيكو كوفاتش الشهر الماضي.

في البداية كان فليك لا يدفع بكوتينيو في التشكيل الأساسي والمح البعض إلى أن اللاعب البرازيلي ربما يعيش نفس المعاناة التي كان عليها في برشلونة، حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ انضمامه للنادي الكاتالوني في 2017 قادما من ليفربول الإنجليزي، لكن كوتينيو رد على منتقديه وسجل هدفا خلال الفوز على توتنهام الإنجليزي 3 -1 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا قبل أن يسجل هاتريك أمام بريمن.

لكن يظل من غير الواضح ما إذا كان بايرن سيفعل بند شراء اللاعب بشكل نهائي من برشلونة الصيف المقبل مقابل دفع 120 مليون يورو حيث سيصبح حينها أغلى لاعب في تاريخ البوندسليغا.

وعلق كوتينيو على ذلك بالقول: لا نعرف ما الذي سيحدث، هذا ليس الوقت المناسب، إنه وقت الاستعداد للمباريات وتقديم أفضل ما لدي.