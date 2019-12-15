شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على الحرس برأسية حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى بعد قليل فريق الأهلى مع نظيره حرس الحدود فى إطار الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز ، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة .
وكانت أخر مواجهة جمعت الفريق الاحمر مع الحرس ، أقيمت يوم 2 فبراير من عام 2019 ، فى إطار الجولة 21 للدورى الممتاز ، وانتهت بفوز الاهلى بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى من رأسية من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 45+3.
يدخل الاهلى اللقاء وهو فى المركز الثانى ، و فى جعبته 15 نقطة ، جمعها من 5 لقاءات تم خوضها فى ال مسابقة ، بينما يقع الحرس فى المركز السابع برصيد 10 نقاط .
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