مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع فى الدوري المصري عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع فى الدوري المصري ، حيث يواجه النادي الأهلي فريق حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد بإستاد القاهرة، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

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ويحتل المارد الأحمر وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط حيث خاض 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة .