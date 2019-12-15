مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع فى الدوري المصري عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع فى الدوري المصري ، حيث يواجه النادي الأهلي فريق حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد بإستاد القاهرة، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
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ويحتل المارد الأحمر وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط حيث خاض 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة .
حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.
الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.
الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.
الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي – جونيور أجايي - أحمد الشيخ – وليد أزارو - مروان محسن.
واستعبد فايلر كل من صالح جمعة وجيرالدو وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وحسين السيد لأسباب فنية.
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