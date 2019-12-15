أجاي وأزارو يقودان هجوم الأهلي في مواجهة الحدود بالدوري الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيواجه به حرس الحدود فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الممتاز، وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد. Advertisements خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي. خط الهجوم : وليد أزارو وجونيور أجاي. ويدخل النادى الأهلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدورى، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب، ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط.

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