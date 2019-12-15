سوبر كورة.. الأهلى يتفق مع كهربا على تحمل غرامة "فيفا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع محمود عبد المنعم "كهربا" المنتقل حديثا إلى صفوف القلعة الحمراء على تحمل الغرامة التى من المتوقع أن يفرضها عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". جاء انتقال كهربا للأحمر فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ "الفولت" تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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