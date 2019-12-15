فيديو .. طرد إبراهيم حسن من مباراة سموحة وأسوان بعد مشادة مع حكم اللقاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى سموحه فى مشادة مع محمود الدسوقى حكم مباراة فريقه مع أسوان المقامة حاليا باستاد الإسكندرية فى الجولة الثامنة للدورى وهو ما أدى فى النهاية لطرد الحكم لمدير الكرة بسموحه . وتعود القصة إلى مطالبة إبراهيم حسن باحتساب الحكم للوقت الضائع الذى يقوم به لاعبو أسوان أثناء المباراة ، بالإضافة إلى أنه أكد للحكم أن الحكم المساعد الأول يقوم باحتساب كرات كثيرة تسلل على لاعبى سموحه ، وفوجئ مدير الكرة بسموحه باحتساب حكم اللقاء لثلاث دقائق فقط كوقت بدل ضائع وهو ما جعله يستشيط غضبا عقب نهاية الشوط الأول مما دفع حكم المباراة لطرده من المباراة .

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