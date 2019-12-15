شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى قائمة الفريق لخوض مباراة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الإثنين على ستاد السلام الدولى .
وجاءت القائمة كالتالى:
حراسة المرمي: عماد السيد، محمود الزنفلي.
خط الدفاع: اسامة العزب، محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، ويلسون اكاكبو، السيد سالم، صبرى رحيل – محمود شعبان
خط الوسط: نور السيد، احمد نبيل “مانجا”، خالد الغندور، احمد حجي، احمد راشد، احمد رفعت، رزاق سيسيه – هشام محمد
خط الهجوم: إيمانويل بناهيني، خالد قمر
ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 14 نقطة بينما ياتى فريق مصر المقاصة فى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط .
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