شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الحدود لمواجهة الأهلي .. لوكاسا وأنتوي في الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل فريقه لمباراة الاهلي المقرر لها السابعة والمنصف من مساء اليوم،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الثامنة للدوري. ويضم تشكيل الحدود ، كلاً من : حراسة المرمى : أحمد محمود السعدني خط الدفاع : عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني خط الوسط : أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو" Advertisements خط الهجوم : نانا أنتوي – توني لوكاسا. أما البدلاء :- محمود رضا – جهاد جينيدي – مصطفى "مارسيلو" – حسن مجدي – محمد أسامة – إبراهيما كونيه – أحمد شرويدة. يدخل الاهلي لقاء الليلة بهدف الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة ، فيما يحتل الحدود المركز السابع برصيد 10 نقاط .

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