هداف طنطا يخضع لجراحة غضروف الركبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع إسلام فؤاد مهاجم فريق طنطا الى جراحة عاجلة عقب الاصابة بقطع فى غضروف الركبة فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى . ويغيب إسلام فؤاد عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف. ويستضيف فريق طنطا نظيرة الانتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز والتى سوف تقام على ستاد طنطا فى تمام الساعة الثانية و النصف من عصر الاثنين . Advertisements ويحتل فريق طنطا المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط .

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