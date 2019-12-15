شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يهزم أسوان بهدف ناصر ماهر فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سموحه فى تحقيق الفوز على أسوان بهدف مقابل للاشئ أحرزه ناصر ماهر من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 13 نقطة فى المركز السادس لمسابقة الدورى ، بينما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط فى المركز الخامس عشر .

وقد نجح لاعبو أسوان فى مباغتة سموحه منذ الدقيقة الأولى وأضاع الأثيوبى أوميد اوكرى مهاجم الفريق الأسوانى أخطر فرص الشوط الأول عندما انفرد بمرمى سموحه وسدد الكرة قوية تصدى لها الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى بنجاح .

وحاول لاعبو سموحه بناء بعض الهجمات فى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول إلا أن مدافعى أسوان كانوا لهم بالمرصاد حتى اطلق حكم المباراة صافرته بنهاية الشوط بالتعادل السلبى .

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وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو سموحه منذ الدقيقة الأولى حتى احتسب حكم المباراة ضربة جزاء فى الدقيقة 52 تصدى لها ناصر ماهر وأودعها فى المرمى بنجاح ، بعدها حاول لاعبو اسوان إدراك هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى سموحه الذين حاولوا بناء الهجمات لإحراز الهدف الثانى وبالفعل فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لأسوان يتصدى لها الهانى سليمان ببراعة ويحافظ على تقدم فريقه بهدف مقابل للاشئ يطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز أبناء حسام حسن على زهرة الجنوب بهدف مقابل للاشئ .