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صورة ..لاعبو الأهلي يؤدون صلاة العشاء في إستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو فريق الأهلي على أداء صلاة العشاء فور الوصول إلى ملعب ستاد القاهرة وذلك قبل النزول إلى عملية الإحماء تمهيداً لخوض مباراة حرس الحدود.

 

ويستعد الاهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

 

يدخل الاهلي لقاء الليلة بهدف الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة ، فيما يحتل الحدود المركز السابع برصيد 10 نقاط .

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