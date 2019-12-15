هاني وسليمان والشيخ على دكة الأهلي أمام الحدود.. وفايلر يستبعد على لطفي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قائمة الإحتياطي أمام فريق حرس الحدود فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز،حيث يجلس على دكة الاهلي في مباراة حرس الحدود ، كلاً من ، شريف إكرامي، محمد هاني، مروان محسن، وليد سليمان، أحمد الشيخ، سعد سمير، آليو ديانج ، بينما خرج علي لطفي حارس المرمى من قائمة المباراة بشكل نهائي. جاء التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود وجاء كالتالي : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد. Advertisements خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي. خط الهجوم : وليد أزارو وجونيور أجاي.

يدخل الاهلي لقاء الليلة بهدف الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة ، فيما يحتل الحدود المركز السابع برصيد 10 نقاط .

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