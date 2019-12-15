شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ستاد القاهرة وفايلر يتفقد الملعب قبل مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل حافلة فريق النادي الأهلي إلى إستاد القاهرة لخوض مباراة حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز. وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تفقد أرضية ملعب المباراة التي استقبلت جانب من الأمطار الخفيفة قبل قليل. يدخل الاهلي لقاء الليلة بهدف الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة، فيما يحتل الحدود المركز السابع برصيد 10 نقاط .

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