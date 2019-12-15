بالصور.. بينهم صلاح.. وصول بعثة ليفربول إلى قطر للمشاركة بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
وصلت مساء اليوم الأحد، بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، المشاركة في كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر.
ويلتقي فريق ليفربول منافسه مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، في نصف النهائي.
وفاز مونتيري المكسيكي على حساب السد القطري في ثمن النهائي بثلاثية مقابل هدفين.
ويلعب ليفربول في كأس العالم للأندية بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا 2018 - 2019، للمرة السادسة في تاريخ الريدز.
وتضم قائمة ليفربول المشاركة بكأس العالم للأندية:
أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، جورجي فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جو جوميز، أدريان، جوردان هندرسون، أوكسلاد- تشامبرلين، آدم لالانا، شيردان شاكيري، أندرو روبيرتسون، ديفوك أوريجي، ألكسندر- أرنولد، كورتيس جونز، ويليامز وأندي لونيرجان.
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