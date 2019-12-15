مباشر.. الأهلي 0 - 0 حرس الحدود.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وحرس الحدود، في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري، والمقامة على ستاد القاهرة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 7 مباريات. ويبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي - أحمد فتحي - رامي ربيعه - أيمن أشرف - محمود وحيد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات - جونيور أجايي - وليد أزارو وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - وليد سليمان - أليو ديانج - مروان محسن - سعد سمير - أحمد الشيخ - محمد هاني. ويبدأ حرس الحدود بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : أحمد السعدني - الدفاع : عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني - الوسط : أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو" - الهجوم : نانا أنتوي – توني لوكاسا. Advertisements أما البدلاء : محمود رضا – جهاد جينيدي – مصطفى "مارسيلو" – حسن مجدي – محمد أسامة – إبراهيما كونيه – أحمد شرويدة. تفاصيل المباراة: جاءت أول الهجمات الخطيرة للأهلي في الدقيقة الخامسة من عرضية لأحمد فتحي لم يتعامل معها أزارو بالشكل الأمثل لتصل لحارس الحرس بسهولة. وفي الدقيقة السابعة، مرر أفشة بينيه رائعة لمحمود وحيد الذي انطلق لداخل منطقة الجزاء، ولكن كرته أخطأت المرمى لتتحول لضربة مرمى. وأنقذت عارضة الحرس كرة أجايي بعد تمريرة سحرية من عمرو السولية، في الدقيقة 15.

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