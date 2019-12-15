تغييران في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري، والمقررة على ستاد القاهرة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 7 مباريات. وأجرى فايلر تبديلين عن مواجهة وادي دجلة الأخيرة، بالدفع بوليد أزارو، وأحمد فتحي أساسيين على حساب وليد سليمان، ومحمد هاني. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعه - أيمن أشرف - محمود وحيد الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي وسط الهجوم: رمضان صبحي - حسين الشحات - جونيور أجايي الهجوم: وليد أزارو وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - وليد سليمان - أليو ديانج - مروان محسن - سعد سمير - أحمد الشيخ - محمد هاني.

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