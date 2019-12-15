يونايتد يتعادل مع إيفرتون.. وتوتنهام يقتنص فوزا قاتلا من وولفرهامبتون بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

أهدر مانشستر يونايتد فرصة ثمينة للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اكتفى بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه إيفرتون اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز توتنهام هوتسبير 2 / 1 على مضيفه وولفرهامبتون.

وبقي مانشستر يونايتد في المركز السادس، بعدما أصبح في جعبته 25 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وبادر إيفرتون بالتسجيل بهدف (مثير للجدل) جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل فيكتور لينديلوف، لاعب يونايتد هدفا عكسيا في الدقيقة 38، لكن (البديل) ماسون جرينوود أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

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وواصل توتنهام هوتسبير نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات له في المسابقة، إثر تغلبه 2 / 1 على مضيفه وولفرهامبتون.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي للمركز الخامس في ترتيب البطولة، بفارق نقطتين أمام وولفرهامبتون، صاحب المركز الثامن.

وتقدم توتنهام بهدف مبكر حمل توقيع لوكاس مورا في الدقيقة الثامنة، لكن آداما تراوري أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، فاجأ يان فيرتونخين الجميع بتسجيله هدف الفوز الثمين لتوتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.