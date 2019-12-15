"3 نقاط هامة".. مدرب الإسماعيلي يتحدث عن مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي بأن مواجهة الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز تمثل 3 نقاط هامة، قائلًا أن هدفه هو التواجد في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب.

وقال السلحدار في تصريحاته لقناة "ON sports" الفضائية: "مواجهة الأهلي لها أهميتها لكن الآن كافة المباريات صعبة، والكل يرغب في تحقيق نتائج إيجابية، اليوم لعبنا مباراة صعبة أمام اف سي مصر وكان لقاء صعب، ومن قبل الإعلاميين في الكأس."

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وتابع: "اللعب أمام الأهلي يمثل 3 نقاط هامة للفريق لأنها أمام متصدر جدول الترتيب، ونحن أيضًا نلعب من أجل التواجد في المربع الذهبي، ولما لا ننافس على اللقب أيضًا؟!"

وتحدث عن أسلوب إدارته للفريق بعدما تولى تدريبه بشكل مؤقت: "أحاول الاستفادة من كافة عناصر الفريق، وتدوير اللاعبين بالطريق التي تمنحهم جميعًا الفرصة للعب وإظهار قدراتهم من جانب، ومن الجانب الأخر عدم الإرهاق."

وفاز الإسماعيلي بنتيجة 1-0 اليوم الأحد على اف سي مصر في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، على أن يواجه الأهلي الخميس المقبل.