قبل مواجهة الأهلي.. الإسماعيلي يفوز على نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهت مباراة نادي اف سي مصر والإسماعيلي بفوز الأخير بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب همام طارق في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، وسنحت لنادي مصر فرصة التعويض في الشوط الثاني بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق صاحب الارض سددها أحمد سعيد أوكا وتصدى لها محمد مجدي حارس مرمى الدراويش ليحافظ على نتيجة المباراة لصالح فريقه.

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بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :محمد مجدي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد بيومي، محمود البدري، محمود دونجا، محمد مخلوف، همام طارق، بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن طارق، محمد الشامي.

بتلك النتيجة رفع الاسماعيلي رصيده إلى النقطة 13 نقطة، بينما تجمد رصيد اف سي مصر عند النقطة السابعة بعدما تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يبلتقي مع الأهلي في الجولة المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل.