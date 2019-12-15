١٩ لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 19 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري ، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر اقامتها في تمام الخامسة مساء غدا الاثنين علي ستاد السلام ضمن منافساتالأسبوع الثامن بالدوري .
وضمت قائمة المقاصة كل من: احمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو واحمد مودي وعصام سعيد وحسني فتحي ومحمد مسعد وعصام صبحي ومحمد رمضان ومصطفي شبيطة ومحمد إبراهيم وعمرو مرعيوموسيس واحمد ياسين ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وفوافي و صلاح عاشور وصلاح أمين.
ومن المقرر أن يغيب عن خالد اوتشو عن لقاء الاتحاد لحصوله على الإنذار الثالث، ويغيب ميدو جابر للاصابة.
وكان فريق المقاصة قد ادي تدريبه اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وعقب المران اختار ميدو قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.
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