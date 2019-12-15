التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

علن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه حرس الحدود بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز السادس

على التوالي بعدما فاز في 5 مباريات متتالية منذ انطلاق مسابقة الدوري للموسم الحالي 2019-2020.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – رامي ربيعة –

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أيمن أشرف – محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي - جونيور أجاي

خط الهجوم :وليد أزارو.

أما البدلاء فهم: شريف إكرامي - وليد سليمان - أليو ديانج - مروان محسن - سعد الدين سمير - أحمد الشيخ - محمد هاني.

فيما تم استبعاد علي لطفي من قائمة المباراة.