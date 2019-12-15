ناشئات طائرة الزمالك يهزمن العبور في بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئات 14 سنة للبنات للكرة الطائرة بنادي الزمالك على فريق العبور بنتيجة 3/صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم

بالصالة المغطاة بالنادي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي ببطولة الجمهورية .

كان الفريق قد فاز على الطيران بنفس النتيجة بالجولة السابقة ومن المقرر أن يواجه ناشئات الطائرة، فريق بنها عصر الخميس المقبل بملعب المنافس ، ويقود فريق الزمالك شريف مجاهد مديرا فنيا .