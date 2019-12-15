نجاح باهر لرالي مكادي هايتس ٢٠١٩

فاز فريق رحالة توتال بجولة سيارات الرالي المعدلة لسباقات الصحراء بمسافة 300 كم كما توج عمرو يونس من فريق ألفا على المركز الأول من جولة سيارات الدفع الرباعي 4×4 غير المعدلة في بطولة "مكادى هايتس رالي 2019" .

جاء ذلك وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة الجمهورية للراليات الصحراوية لعام 2019 التي نظمتها شركة ايفينت هاوس واستضافتها مدينة مكادى هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2019 بخليج مكادى البحر الأحمر ونظمتها شركة بوصلة.

وشهد الرالي استعدادات عالية وتعاون بين مكادى هايتس وبوصلة ومحافظة البحر الأحمر ونادي السيارات والرحلات المصري، برعاية وزارات الدفاع، الداخلية، السياحة، والبيئة حيث تضافرت جهود القطاعين العام والخاص لضمان نجاح ذلك الحدث الرياضي الهام بما يسهم بشكل فعال في التنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

ومن جانبه أكد فادى ألفونس، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادى هايتس وبيوم قائلا: "تم اختيار مدينة الغردقة واحدة من أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم، لذلك ترتكز استراتيجيتنا على

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أهمية التعاون الوثيق مع قطاعات الدولة المختلفة للعمل على استمرار التنمية وتطوير عوامل الجذب السياحي لهذه المدينة الساحرة حيث تعد السياحة الرياضية من أهم أنواع السياحة التي يجب إلقاء الضوء عليها.

وشهدت بطولة مكادى هايتس رالي 2019 تواجد جماهيري من عشاق وجمهور الراليات، وأقيم الحفل الختامي بمكادى هايتس مول بحضور كل الفرق المشاركة حيث تم تكريم الفرق الفائزة في السباقات المختلفة.

وينظم الرالي شركة بوصلة مصر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ونادي السيارات والرحلات المصري برعاية وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والبيئة، وذلك في الفترة من12 إلى 14 ديسمبر، وبمشاركة 30 فريقا من سيارات الرالى المجهزة خصيصا للسباقات وسيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة.