شاهد.. صلاح محسن يحتفل بمولوده الجديد

احتفل صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمولده الأول والذي أطلق عليها اسم مالك. مالك. وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحمدلله ويارب اجعله من عبادك الصالحين. بوك الحمدلله ويارب اجعله من عبادك الصالحين. وكان اللاعب قد توج مع المنتخب المصري الأوليمبي ببطولة أمام أفريقيا تحت 23عاما والتي نظمتها مصر.

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