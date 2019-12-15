العشري يعلن تشكيل الحدود في مواجهة الأهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل حرس الحدود كلًا من :-
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