صور .. وزير الرياضة يلتقى أبطال مصر المشاركين في منتدى شباب العالم

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد ، مجموعة من الرياضيين واللاعبين المشاركين في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة 14-17 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعرض اللقاء رؤية وزارة الشباب والرياضة في دعم ومساندة لاعبي المنتخبات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات

كما تطرق اللقاء إلى دور الرياضيين وأبطال مصر في مختلف الألعاب داخل المجتمع باعتبارهم قدوة يحتذى بها، فضلاً عن تمثيلهم المشرف لمصر في مختلف المحافل الدولية.







رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وعرض اللقاء رؤية وزارة الشباب والرياضة في دعم ومساندة لاعبي المنتخبات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ، لتنفيذ الخطط التدريبية المعدة للاعبين استعدادا لمختلف البطولات الرياضية المقرر مشاركتهم بها.كما تطرق اللقاء إلى دور الرياضيين وأبطال مصر في مختلف الألعاب داخل المجتمع باعتبارهم قدوة يحتذى بها، فضلاً عن تمثيلهم المشرف لمصر في مختلف المحافل الدولية.

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