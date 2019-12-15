أبوتريكة عن موقف أوزيل : أصبح قدوة ويحارب غول رياضي عنيف

أشاد محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق بموقف النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي، على خلفية تضامن الأخير مع أقلية مسلمي الإيغور بدولة الصين.

وانتقد مسعود أوزيل موقف المسلمين من ما يتعرض له أقلية الإيغور المسلمة من اضطهاد عرقي لهم بدولة الصين، مؤكدًا أن الدول الإسلامية لا تقدم لهم الدعم وهناك تجاهل كبير

بالنسبة لهم.

وقال أبوتريكة خلال استضافته لتحليل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، " أوزيل قدم نموذجًا رائعًا للرياضي صاحب الضمير الحي والذي يملك الشجاعة الذي ربما لا نملكها".

وأضاف " مسعود أوزيل أصبح قدوة لجميع الرياضيين وأشكره على موقفه".

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق،

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" أوزيل يحارب غول اقتصادي رياضي يتحكم في الدوريات الأوروبية كالإنجليزي والإسباني، لذلك يدفع ضريبة موقفه".

وحظرت الصين إذاعة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال داخل أراضيها بسبب تصريحات مسعود أوزيل.

وتابع " أوزيل رفض عرضًا ضخمًا للانتقال لأحد الأندية الصينية في الصيف الماضي بأضعاف المقابل الذي يتقاضاه في أرسنال".

واستطرد أبوتريكة حديثه " لا ينبغي أن نلوم مسعود أوزيل بسبب موقفه بل يجب ان نلوم العالم المخيف الذي يحارب كل من له رأي وقضية".