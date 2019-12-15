أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي. خط الوسط: رمضان صحبي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي. خط الهجوم: وليد أزارو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.