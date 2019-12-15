نتيجة مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا فى الدوري الإيطالي سيريا آ

يستضيف اليوم الأحد 15-12-2019 نادي فيورنتينا علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي إنتر ميلان فى مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي “سيريا آ” 2019-2020.

تقام المباراة مساء اليوم على ملعب “أرتيميو فرانكي” بمدينة فلورنسا، وتنطلق فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 19:45 بتوقيت جرينتش.

يحتل نادي فيورنتيا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة.

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بينما يدخل نادي إنتر ميلان المباراة فى المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بعد فوز يوفنتوس اليوم فى مباراة سابقة امام أودينيزي بثلاثية واعتلاءه صدارة السيريا آ مؤقتاً، ويسعي الانتر للفوز اليوم بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط لإسترداد الصدارة من يوفنتوس محاولا مصالحة جمهوره بعد الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا امام شباب برشلونة الاسبوع الماضي فى معقل إنتر جوزيبي مياتزا.

بينما يرغب نادي فيورنتينا في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوزا هاماً يبعده عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب السيريا آ.

وشهد آخر لقاء بين الفريقين الموسم الماضي بالجولة 25 تعادل ايجابي بنتيجة 3-3 على ملعب فيورنتينا أرتيميو فرانكي.