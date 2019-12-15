بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر نصي لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد 15-12-2019 على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي المنتشي بالفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، وبالتوقيع مع نجم الزمالك السابق “محمود كهربا” كأول صفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، يطمح لتحقيق الفوز لإنتزاع صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة.

ويتصدر نادي المقاولون العرب المسابقة برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بينما لعب الأهلي 5 مباريات فقط بسبب انشغاله بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

شهدت قائمة الأهلي عودة المدافع الدولي السابق “سعد الدين سمير” بعد تعافيه من الإصابة، لكنه سيجلس على دكة البدلاء، نظرًا لاعتماد المدير الفني “رينيه فايلر” على الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف في العمق الدفاعي.

الأهلي 0-0 حرس الحدود

???? ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)

تبدأ بعد قليل..

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