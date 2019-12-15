الإصابة تبعد جيبري سيلاسي عن بريمن فترة طويلة

سيغيب المدافع التشيكي الدولي تيودور جيبري سيلاسي عن فريقه فيردر بريمن إلى ما بعد العطلة الشتوية بسبب الإصابة، حسبما أعلن النادي المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الأحد.

وأصيب جيبري سيلاسي خلال خسارة بريمن 1 / 6 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني أمس السبت في المرحلة الخامسة عشر لبوندسليجا.

وصرح فلوريان كوفيلد مدرب فيردر بريمن “الإصابة تشكل ضربة موجعة لنا تماماً”.

أضاف مدرب بريمن “بإصابة ثيو في عدد من أوتار الركبة، فإن هذا يعني غيابه عن التدريبات (خلال العطلة الشتوية) والمراحل الأولى من النصف الثاني للموسم”.

ويحتل بريمن المركز الخامس عشر في ترتيب بوندسليجا حالياً، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط، حيث تتبقى مرحلتان فقط قبل أنطلاق العطلة الشتوية، التي سوف تستمر حتى منتصف يناير المقبل.