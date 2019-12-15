مدرب مولودية الجزائر يحذر من القوة الجوية العراقي

طالب محمد مخازني المدرب المؤقت لنادي مولودية الجزائر لاعبيه بالتركيز خلال المباراة التي يواجه فيها ضيفه القوة الجوية العراقي غداً الإثنين، في ختام دور الستة عشر من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة أربيل العراقية أنتهت بالتعادل السلبي.

وقال مخازني الذي حل بديلاً للفرنسي بيرنارد كازوني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد :”بخلاف ما يعتقد البعض، الوضع ليس كارثيا في مولودية الجزائر. اللاعبون لم يتأثروا بالظروف الصعبة التي يعيشها الفريق. الجميع أستعد للمباراة بجدية كبيرة والكُل عازم على تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل”.

وحذر مخازني، من قوة الفريق العراقي الذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين الدوليين والمميزين.

كما إعترف أن مولودية الجزائر يملك أفضلية نسبية بالنظر لنتيجة الذهاب، غير أنه شدد على جاهزية اللاعبين من الناحية النفسية لإنتزاع الفوز وتحقيق التأهل.

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بدوره، أكد نبيل لعمارة مدافع مولودية الجزائر، عزم زملائه على تحقيق التأهل وبلوغ دور الثمانية من المنافسة العربية رغم صعوبة المباراة بالنظر لقوة المنافس الذي وصفه بـ” الجيد”.

في المقابل، يخشى أيوب أديشو، المدرب الفني لنادي القوة الجوية تأثر لاعبيه بابتعادهم عن المنافسة بسبب توقف الدوري العراقي، وهو ما دفعه لإجراء معسكر اعدادي في تونس للعب مباريات ودية والتأقلم مع الجو.

وأكد أديشو، أن القوة الجوية لن يدخل المباراة في ثوب الضحية، رغم تأكيده أن مولودية الجزائر يملك الأسبقية بالنظر لنتيجة الذهاب.

ويعتقد أيمن حسين لاعب القوة الجوية، أن معسكر تونس سيعوض نقص المنافسة لدى فريقه الذي سيسعى جاهداً لتحقيق نتيجة ايجابية في الجزائر والتأهل للدور المقبل.