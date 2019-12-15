نتيجة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق آرسنال بمنافسه مانشستر سيتي في لقاء قمة مباريات اليوم الأحد 15-12-2019، وذلك ضمن الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي “بريميرليج” 2019-2020.

تنطلق المباراة بين ارسنال ومانشستر سيتي مساء اليوم على ملعب الإمارات بمدينة لندن، فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

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ويسعى السيتي لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية في الديربي ضد مانشستر يونايتد، وبعد أن اتسع الفارق بينه وبين ليفربول إلى 17 نقطة مؤقتًا، بات الفريق مهدد بفقدان اللقب، بجانب ابتعاده عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أما آرسنال فقد حقق الانتصار الأول له هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني المؤقت ليونجبيرج، بعد أن قلب الطاولة على وست هام يونايتد في الديربي اللندني بالجولة الماضية وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية في مباراة تألق فيها الثنائي الجديد بيبي ومارتينلي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 14 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل ارسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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وشهد آخر لقاء بين الفريقين الموسم الماضي بالجولة 25 فوز المواطنون بنتيجة 3-1 فى معقله بمدينة مانشستر “ملعب الاتحاد”.

ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لجهود الرباعي جون ستونز، وسيرخيو أجويرو، وإيميريك لابورت والألماني ليروي ساني بسبب الاصابة بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ديفيد سليفا، في حين يفتقد ارسنال لجهود مدافعه الاسكتلندي كيران تيرني الذي يعاني من خلع في الكتف.

الشوط الاول..

افتتح التسجيل مبكراً لمانشستر سيتي كيفين دي بروينة فى الدقيقة الثانية بتصويبة بباطن القدم على إثر عرضية من خيسوس حولها ببراعة في سقف المرمى.

وفى الدقيقة 15 أضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني للسيتي بصناعة رائعة من البلجيكي كيفين دي بروينة.