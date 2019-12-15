يحل النادي الملكي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا، فى قمة مباريات اليوم الأحد 15-12-2019 بالجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني “لا ليجا” 2019-2020.
تقام المباراة مساء اليوم على ملعب الميستايا معقل فالنسيا، وتنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتاً برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة الذي تعادل أمس في نفس الجولة امام ريال سوسيداد، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن مؤقتاً برصيد 28 نقطة.
كان ريال قد حقق الفوز بالجولة الماضية امام اسبانيول بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وسيسعي رجال زين الدين زيدان الى تحقيق الفوز اليوم لإعتلاء صدارة الليجا قبل المواجهة المرتقبة امام برشلونة الاربعاء القادم فى كلاسيكو الأرض.
وعلى الجانب الآخر حقق الخفافيش فوزاً كبيراً بالجولة الماضية خارج ملعبهم امام ليفانتي بنتيجة 4-2.
وشهد آخر لقاء بين ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي بالجولة 30 على ملعب الميستايا، فوز فالنسيا بهدفين مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا فى الدوري الإسباني “لا ليجا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.