نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا فى الدوري الإسباني “لا ليجا”

يحل النادي الملكي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا، فى قمة مباريات اليوم الأحد 15-12-2019 بالجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني “لا ليجا” 2019-2020.

تقام المباراة مساء اليوم على ملعب الميستايا معقل فالنسيا، وتنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتاً برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة الذي تعادل أمس في نفس الجولة امام ريال سوسيداد، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن مؤقتاً برصيد 28 نقطة.

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كان ريال قد حقق الفوز بالجولة الماضية امام اسبانيول بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وسيسعي رجال زين الدين زيدان الى تحقيق الفوز اليوم لإعتلاء صدارة الليجا قبل المواجهة المرتقبة امام برشلونة الاربعاء القادم فى كلاسيكو الأرض.

وعلى الجانب الآخر حقق الخفافيش فوزاً كبيراً بالجولة الماضية خارج ملعبهم امام ليفانتي بنتيجة 4-2.

وشهد آخر لقاء بين ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي بالجولة 30 على ملعب الميستايا، فوز فالنسيا بهدفين مقابل هدف.