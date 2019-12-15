أبوتريكة مُساندًا أوزيل: العالم أصبح مكانًا مخيفًا، من يَقل الحق يُحارب!

دافع أسطورة الكرة المصرية “محمد أبو تريكة” عن صانع ألعاب نادي آرسنال “مسعود أوزيل”، فيما يخص هجومه الأخير على السلطات الصينية، مُعترضًا على ما يحدث في حق مُسلمي تركستان، والعذاب الذي يتعرضون له على يد القوات الصينية.

ودخل الألماني ذو الأصل الكردي في حرب مع الصين، بعدما نشر بيانًا يفضخ خلاله الأعمال التي تقوم بها السلطات الصينية، في حق المسلمين في تركسان وتعرضهم للقتل والاضطهاد الديني.

ودعم محلل قنوات بي إن سبورتس أوزيل في موقفه، مؤكدًا أن أي رياضي أو شخصية عامة يجب أن يكون له موقف في مثل تلك القضايا، ومشيرًا إلى أن الألماني أشجع من الكثير من الزعماء العرب والمسلمين في هذا الموقف.

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وصرح تريكة أثناء ظهوره في القنوات القطرية قائلاً “العالم أصبح مكانًا مخيفًا، من يقل الحق يُحارب، أوزيل يمتلك إمكانيات رياضية كبيرة، ولكنه أيضًا الضمير الحي للرياضيين، وهو يستخدم شهرته ونجوميته في توصيل رسائل، كل موقف له تبعاته، وهو موقف شجاع من أوزيل”.

ثم أضاف “من أهم الأمور هو استغلال النعمة التي منحها الله لك، في دعم دينك والدفاع عنه، هو يحارب غول إقتصادي قوي، الصين تتحكم في السوق الرياضي الإنجليزي والإسباني، وأوزيل رفض الانتقال إليهم بأضعاف راتبه”.

وأنهى حديثه “لا نلوم أوزيل بل نلوم العالم المُخيف الذي يحارب كل من له رأي وله قضية، بالنسبة لي أوزيل هو نموذج للرياضي صاحب الضمير الحي، لديه نية طيبة ولا يجب أن يهتم بسوء فهم الآخرين”.