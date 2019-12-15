نتيجة مباراة الهلال والهلال الأبيض في الدوري السوداني

يستضيف العملاق الأزرق “الهلال” نظيره الهلال الأبيض ضمن الجولة الـ 16 من الدوري السوداني الممتاز، مساء اليوم الأحد 15-12-2019، على ملعب أمدرمان في العاصمة السودانية الخرطوم.
ويضع الفريق الجديد للمدرب المصري “حمادة صدقي” عينيه على النقاط الثلاث لضمان الصعود إلى المركز الثاني، حيث يحتل المرتبة الرابعة بـ 25 نقطة من 12 مباراة.
وفي نفس توقيت هذا اللقاء يحل المريخ ضيفًا ثقيلاً على صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب “الأمل عطبرة” لحساب الجولة نفسها.
ويأمل عشاق الهلال السوداني في سقوط المريخ للاقتراب منه أكثر في الصراع على اللقب، فمن الصعب على نادي الأمل عطبرة الأستمرار على نفس المنوال في الجولات القادمة.
أما نادي الهلال الأبيض فيحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من أربع انتصارات وخمس تعادلات وثلاث خسائر.
ولدى الهلال مقابلة صعبة في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي يوم 27-12-2019، ويود تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواجهاته المحلية القادمة قبل المواجهة القارية المحفوفة بالمخاطر.
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