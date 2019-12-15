يوفنتوس يُعيد الثقة لأنصاره بثلاثية في أودينيزي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس للفوز على أودينيزي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 15-12-2019، بمعقل السيدة العجزو “ملعب أليانز ستاديوم”، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي “سيريا آ”، وانتزاع صدارة الدوري مؤقتا مصالحاً جمهوره بعد الخسارة من لاتسيو بالجولة الماضية.

وسجل رونالدو هدفين في الدقيقتين 9 و37، فيما سجل قلب دفاع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من احداث الشوط الأول، فيما سجل هدف أودينيزي إيناسيو بوسيتو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاءت بداية المباراة سريعة وسرعان ما سيطر يوفنتوس على مجريات وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وترجم يوفنتوس سيطرته بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عندما استلم ديبالا كرة طولية داخل منطقة الجزاء وسددها لكنها اصطدمت بقدم وليام إيكونج مدافع أودينيزي لتتهيأ أمام كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

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وشهدت الدقيقة 37 تسجيل رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه عندما لعب هيجواين تمريرة خلف دفاع أودينيزي استلمها رونالد وسدد كرة قوية سكنت المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث ليوفنتوس عندما لعب ديبالا ركلة ركنية إلى ميري ديميرال الذي سدد كرة ضعيفة حاول الحارس موسو، إمساكها لكن بونوتشي سبق الحارس ولعبها برأسه إلى داخل المرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

فى الشوط الثاني حاول أودينيزي تسجيل هدف شرفي واستطاع تسجيله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما تهيأت الكرة أمام إيناسيو بوسيتو داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية إلى داخل المرمى مسجلاً هدف اودينيزي الوحيد.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يواجه مضيفه فيورنتينا في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.