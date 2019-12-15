إيفرتون يُعطل قطار مانشستر يونايتد في البريميرليج

سقط فريق مانشستر يونايتد الأحد 15-12-2019، في فخ التعادل مع ضيفه إيفرتون بهدف لكل منهما ليوقف قطار انتصارات الشياطين الحمر في الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي “البريميرليج”2019-2020، على ملعب أولد ترافورد.

سجل الشاب ميسون جرينوود هدفاً بعد المشاركة كبديل ليقود مانشستر يونايتد لانتزاع نقطة التعادل 1-1 أمام ضيفه إيفرتون.

وواصل اللاعب البالغ عمره 18 عاما التألق، بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على ألكمار الهولندي بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، وشارك بدلاً من جيسي لينجارد في منتصف الشوط الثاني قبل أن يسدد كرة قوية ليدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

وتقدم إيفرتون فى الدقيقة 36، بهدف عندما أخطأ الحارس ديفيد دي خيا في التعامل مع ركلة ركنية من ليتون بينز قبل أن تصطدم الكرة بزميله المدافع فيكتور ليندلوف وتدخل مرماه بطريق الخطأ.

وتم احتساب الهدف بعد عودة سريعة إلى حكم الفيديو المساعد بعد حدوث احتكاك بين دومينيك كالفرت-ليوين مهاجم إيفرتون ودي خيا.

وأهدر يونايتد أكثر من فرصة، كما تصدى الحارس بيكفورد لركلة حرة نفذها راشفورد، كما أبعد تسديدة أخرى من الظهير الأيسر لوك شو.

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وحاول الفريقان خطف هدف الانتصار قرب نهاية المباراة وتصدى بيكفورد لركلة حرة أخرى من راشفورد قبل أن يتألق الحارس دي خيا في الجانب الآخر وينقذ تسديدة أليكس إيوبي.

وبالتعادل اليوم بين الفريقين تراجع مانشستر يونايتد الى المركز السادس برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن توتنهام الخامس بعد ان حقق فوز صعب على ولفرهامبتون فى نفس توقيت مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون لصالح نفس الجولة.

وعلى الجانب الاخر تراجع ايفرتون الى المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

والتقي الفريقان في 121 مباراة في مختلف المسابقات نجح مانشستر يونايتد في الفوز في 57 مباراة، بينما فاز ايفرتون في 27 مباراة، وكان التعادل حاضراً في 26 مباراة، كما سجل مانشستر يونايتد 171 هدفاً بينما استقبلت شباكه 120 هدف .

وشهد آخر لقاء بين الفريقين فى الموسم الماضي بالجولة 35، فوز كبير للتوفيز برباعية بيضاء على ملعب “جوديسون بارك” بمدينة ليفربول.