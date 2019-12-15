بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

لا تفوتك مباراة ارسنال و مانشستر سيتي لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج … بث مباشر عبر الخليج 365

يدخل آرسنال المباراة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، عقب الفوز في الجولة الماضية أخيرًا ضد وست هام، بعد سلسلة من تسع مباريات بدون انتصارات.

أما السيتي فلديه الكثير من الدوافع المعنوية لتحقيق الانتصار، لمحو إخفاق الديربي الأخير ضد مان يونايتد على ملعب الاتحاد، وتقليص الفارق مع ليفربول، والذي وصل إلى 17 نقطة كاملة!

آرسنال 0-2 مانشستر سيتي

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