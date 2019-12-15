بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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لا تفوتك مباراة ارسنال و مانشستر سيتي لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج … بث مباشر عبر الخليج 365
يدخل آرسنال المباراة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، عقب الفوز في الجولة الماضية أخيرًا ضد وست هام، بعد سلسلة من تسع مباريات بدون انتصارات.
أما السيتي فلديه الكثير من الدوافع المعنوية لتحقيق الانتصار، لمحو إخفاق الديربي الأخير ضد مان يونايتد على ملعب الاتحاد، وتقليص الفارق مع ليفربول، والذي وصل إلى 17 نقطة كاملة!
آرسنال 0-2 مانشستر سيتي
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- أهلاً وسهلاً بكم في البث النصي لقمة آرسنال ومانشستر سيتي
- تشكيلة آرسنال اليوم: لينو – ميتلاند نيلز – تشامبرز – سوكراتيس – كولازيناتش – جاندوزي – توريرا – أوزيل – بيبي – أوباميونج – مارتينلي
- تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: إيدرسون – ميندي – أوتامندي – فيرناندينيو – ووكر – رودري – جندوجان – فودين – ستيرلينج – جيسوس – كيفين دي بروين
- تشكيلة السيتي تبدو متطابقة، فقط تغيرات على صعيد الأسماء خروج ستونز المصاب ونزول أوتامندي، وعودة ميندي لمركزه كظهير أيسر
- آرسنال يبدو بتشكيلة متوازنة ومثالية ليونبيرج لا يريد أي مغامرات، فقط التبديل المثير هو البدء بمارتينلي بدلاً من لاكازيت
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- 1″ ضربة البداية على ملعب الجانرز
- 2″ هجمة خطرة بعد ثوانٍ من الانطلاقة مارتينيلي يضرب من منطقة الجزاء وإيدرسون يتصدى
- 2″ جوووووووووووول ⚽️.. دي بروووووين يرد سريعًا على آرسنال ولكن هذه المرة يلقن مارتينلي درسًا في كيفية التسجيل بتصويبة بباطن القدم على إثر عرضية من خيسوس حولها ببراعة في سقف المرمى
- 7″ مارتينلي من جديد يحاول وحيدًا في هجوم آرسنال يصوب من داخل المنطقة ويتصدى إيدرسون
- 14″ جوووووووووول ⚽️ السيتي يحسم اللقاء مبكرًا بالثااااااني .. هذه المرة دي بروين يصنع وستيرلينج يسجل عرضية متكررة من بداية المباراة من الرواق الأيمن
- 27″ أووووووووه .. فيرناندينيو ينقذ السيتي من هدف محقق .. تصويبة زاحفة من جندوزي تجد قدم فيرناندينيو لتخرجها وفي في طريقها للمرمى
- 32″ استحواذ من آرسنال على مجريات اللعب.. والسيتي يتحكم في النسق ويلجأ للدفاع مع الاعتماد على اللعب السريع والمرتد
- 37″ ???? إصابة مدافع آرسنال “سعيد كولسيناك” وهو الذي شارك بديلاً لتيرني في المباراة .. تبديل بنزول الشاب الصغير ساكا
- 40″ جوووووووووول ⚽️ .. هدف ثالث للسيتي .. يبدو أنها ستكون فضيحة جديدة على ملعب الإمارات .. دي بروين يسدد من خارج منطقة الجزاء بدون ضغط والكرة تسكن الشباك
- 43″ بوووووووووووووم .. المتألق دي بروين يحطم القائم الأيمن يضرب كرة مقوسة يتصدى لها لينو وتضرب القائم، الذي أنقذ آرسنال من كارثة في أقل من 45 دقيقة
- 45″ ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع
- صاااافرة النهاية
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