نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يواجه الأهلي اختبارًا صعبًا لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من المقاولون العرب، وذلك عندما يواجه ثامن جدول الترتيب “حرس الحدود” مساء اليوم الأحد 15-12-2019، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

الأهلي واجه حرس الحدود 30 مرة قبل هذه المباراة، فاز في 22 مباراة، وتعادل 3 مرات، وفاز حرس الحدود 5 مرات.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، ويديرها الحكم المثير للجدل “إبراهيم نور الدين”.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب الأول، والذي لعب 7 مباريات.

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وأهدر نادي الاتحاد السكندري “سيد البلد” فرصة التصدر عندما سقط في فخ التعادل قبل 3 أيام أمام نادي طنطا، ليتراجع للمركز الثالث بـ 14 نقطة من 7 مباريات، متقدمًا بنقطة واحدة على الزمالك الرابع من 6 مباريات.

أما حرس الحدود فقد جمع 10 نقاط من 7 مباريات حتى الآن، وتراجع مستوى الفريق بصورة ملحوظة خلال المباراتين الماضيتين عندما خسر من الاتحاد 1/صفر وتعادل مع المصري صفر/صفر، ويسعى لتحسين وضعيته في الجدول بخطف ولو نقطة من الأهلي الذي واجه صعوبات واضحة للفوز على وادي دجلة في المباراة الماضية التي استضافها ملعب السلام (الأهلي الجديد).

وخسر حرس الحدود في آخر 5 مواجهات جمعته بالأهلي في الفترة من ديسمبر 2015 حتى فبراير 2019، من بينهم خسارة بنتيجة عريضة قوامها 4 أهداف دون رد في الجولة 26 من موسم 2016/2015، سجل منهم الغائب “مؤمن زكريا” ثنائية وتكفل رامي ربيعة وسعد سمير بالهدفين الآخرين، وشهد اللقاء طرد حسام غالي – المدير الرياضي الحالي لنادي الجونة –.