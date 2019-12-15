نتيجة مباراة الوداد والجيش الملكي في الدوري المغربي

تقام مساء اليوم الأحد 15-12-2019 مباراة قمة في الدوري المغربي للمحترفين، لحساب الجولة السابعة، بين حامل اللقب “الوداد البيضاوي” ونادي الجيش الملكي، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، 18:00 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ويدخل الوداد هذه المباراة دون عدد كبير من لاعبيه المؤثرين أمثال أيوب العملود وصلاح الدين السعيدي بسبب الإصابة، بينما يغيب يحيى جبران للإيقاف.

وقرر المدير الفني الصربي “زوران” استبعاد كل من محمد الناهيري وأنس الأصباحي وياسين الخروبي لأسباب غير فنية.

وتقدم الوداد بعد فوزه الكاسح على أولمبيك خريبكة في ملعب الفوسفاط إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة المغربية الاحترافية برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق الأهداف فقط عن الجيش الملكي صاحب المركز الخامس من 8 مباريات.

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ولم يفز الوداد أمام الجيش الملكي منذ يوم 9 ديسمبر 2018، حيث تعادلا معًا في الدوري المحلي يوم 10 مايو 2019 بنتيجة 1/1 على ملعب الجيش، وفي مباراة كأس العرش بنهاية شهر سبتمبر الماضي، انتصر الجيش بثلاثية لهدف.

ويطمح الوداد لرد الاعتبار في هذه المقابلة بعدما استعاد جزء كبير من مستواه التهديفي في مباراة أولمبيك خريبكة التي شهدت تسجيله لأربعة أهداف.

وإذا ما فاز الوداد اليوم سيتقدم إلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن المغرب التطواني الذي لعب 9 مباريات.