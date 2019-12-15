جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة الموعد البطولة أف سي مصر – الإسماعيلي 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية الدوري المصري الممتاز ، الجولة 8 سموحة – أسوان 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الدوري المصري الممتاز ، الجولة 8 الأهلي – حرس الحدود 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية الدوري المصري الممتاز ، الجولة 8 مانشستر يونايتد – إيفرتون 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة 17 آرسنال – مانشستر سيتي 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة 17 أولمبيك ليون – رين 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية الدوري الفرنسي “ليج آ”، الجولة 18 سانت إتيان – باريس سان جيرمان 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الدوري الفرنسي “ليج آ”، الجولة 18 فولفسبورج – بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية الدوري الألماني “البوندسليجا”، 15 شالكه – إنتراخت فرانكفورت 19:00 بتوقيت مصر، 20: بتوقيت السعودية الدوري الألماني “البوندسليجا”، 15 ميلان – ساسولو 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 16 بولونيا أتالانتا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 16 يوفنتوس – أودينيزي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 16 روما – سبال 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 16 فيورنتينا – الإنتر 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 16 كاظمة – التضامن 15:05 بتوقيت القاهرة، 16:05 بتوقيت السعودية الدوري الكويتي الممتاز، الجولة 7 سريع واد زم – الرجاء البيضاوي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية Advertisements الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 7 الوداد – الجيش الملكي 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 7 فينورد روتردام – إيندهوفن 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية الدوري الهولندي “إريديفيسي”، الجولة 17 ألكمار – أياكس 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية الدوري الهولندي “إريديفيسي”، الجولة 17 إسبانيول – ريال بيتس 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 17 إشبيلية – فياريال 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 17 فالنسيا – ريال مدريد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 17 فوينلابرادا – ألميريا 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الدوري الإسباني “السيجوندا”، الجولة 20 الهلال أم درمان – الهلال الأبيض 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الدوري السوداني الممتاز، الجولة 15 الأمل عطبرة – المريخ 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الدوري السوداني الممتاز، الجولة 15 الملعب التونسي – النجم الساحلي 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 12 النادي الأفريقي – الصفاقسي 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 12 عجمان – العين 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 9 ستاندرلييج – أندرلاخت 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية الدوري البلجيكي الممتاز، الجولة 19 سيلتيك جلاسكو – هيبرنيان 17:00 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية الدوري الأسكتلندي الممتاز، الجولة 18 سيفاس سبور – فنربخشة 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية الدوري التركي الممتاز، الجولة 15 بشكتاش – ملطية سبور 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية الدوري التركي الممتاز، الجولة 15

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