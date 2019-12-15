رياضة | مارتن لاسارتي: تعاملنا مع مجلس عظيم في الأهلي وتكفلوا بكل التكاليف عند إنهاء التعاقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي: تعاملنا مع مجلس عظيم في الأهلي وتكفلوا بكل التكاليف عند إنهاء التعاقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأوروجواي مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر قبل أن تتم إقالته عقب الخروج من مسابقة كأس مصر النسخة الماضية.

وأشار لاسارتي خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه وجد كل الحب والاحترام داخل جدران القلعة الحمراء، معربًا عن امتنانه وشكره لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعدما وفى بكل شروط العقد الجزائية المنصوص عليها عند فسخ التعاقد.

وأكد لاسارتي في تصريحاته لإذاعة "لاكاتورسي الأوروجوايانية"، أن مجلس الإدارة لم يبخل بأي شئ، حتى عند إنهاء التعاقد تم تلبية كافة متطلبات الجهاز الفني بالكامل من الشروط الجزائية.

وتطرق لاسارتي للحديث عن أخر كلماته في المؤتمر الأخير لمباراة بيراميدز سبورت والتي انهزم خلال في كأس مصر، حيث أشار إلى أن تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة بيراميدز الأخيرة له مع الأهلي أُسيء فهمها، مؤكدًا في الوقت ذاته إلى أنه ترك النادي بعلاقة رائعة مع مسئوليه.

وأضاف :"لقد خسرنا مباراة في الكأس بهدف دون رد، وبعدها أُسيء فهم بعض العبارات التي قلتها آنذاك".

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وتابع المدرب الأوروجواياني :"لقد دفعوا لنا كل شيء، سواء تذاكر السفر، أو مستحقات الفندق، أو الأموال التي كانت مستحقة لنا وتركناهم بعلاقة جيدة".

وأكمل لاسارتي تصريحاته قائلًا :"الأهلي مشابه لنادي ناسيونال في أوروجواي، وأنت بين المارة في الشارع ستجد الجميع يندفع نحوك، 60٪ أو 70٪ من مصر من محبي هذا النادي، ولكن توفي 72 مشجعًا لهم في الاستاد بأحد مبارياتهم وقلّ عدد الحضور الجماهيري من بعدها".

وكان النادي الأهلي، أعلن عن إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، عن منصبه منتصف شهر أغسطس الماضي بعد الفشل في دوري أبطال إفريقيا والخروج من مسابقة كأس مصر والتي توج بها الزمالك على حساب بيراميدز سبورت.

وتولي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، تدريب الفريق خلفًا له في سبتمبر الماضي، وخاض مع الفريق 11 مواجهة، فاز في 10 مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.