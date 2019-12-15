رياضة | ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام "ميدو"المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الفريق الفيومي كلا من خالد أوتشو للإيقاف وميدو جابر بسبب الإصابة.

وضمت قامة المقاصة 19 لاعبًأ وهم :-

أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعصام سعيد وحسني فتحي ومحمد مسعد وعصام صبحي ومحمد رمضان ومصطفي شبيطة ومحمد إبراهيم وعمرو مرعي وموسيس وأحمد ياسين ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وباولن فوافي و صلاح عاشور وصلاح أمين.

