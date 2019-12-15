رياضة | التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه حرس الحدود بعد قليل.ويستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز السادس على التوالي بعدما فاز في 5 مباريات متتالية منذ انطلاق مسابقة الدوري للموسم الحالي 2019-2020.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد

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خط الوسط : عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي - جونيور أجاي

خط الهجوم :وليد أزارو.