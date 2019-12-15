رياضة | تعادل مثير بين فيرونا وتورينو في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير بين فيرونا وتورينو في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة فيرونا امام تورينو اليوم الأحد بالتعادل الإيجابي 3/3 في اطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف فيرونا جيامباولو باتزيني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء وفليريو فيري في الدقيقة 76 وماريوز ستيبنسكي في الدقيقة 84، فيما سجل أهداف تورينو كريستيان انسالدي (هدفين) في الدقيقتين 36 و61 وأليكس بيرينجور في الدقيقة 55.

ورفع فيرونا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع تورينو رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.