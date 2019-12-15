رياضة | رابط مجاني.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر مباشرة رابط bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط مجاني.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر مباشرة رابط bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر سيتي KORA STSR الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أرسنال اليوم الأحد 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر KORA ONLINE من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال البوم بالدوري الإنجليزي

وستلعب مباراة نادي مانشستر سيتي KORA STAR ضد نظيره نادي أرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية على ملعب الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي اليوم

وستذاع مباراة نادي مانشستر سيتي KORA ONLINE ضد نظيره نادي أرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق عصام الشوالي.

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بث مباشر لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي أرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي أرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي مانشستر سيتي KORA LIVE المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي أرسنال YALLA SHOOT في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من أصل 16 لقاء خاضه الجانرز حتى الآن.