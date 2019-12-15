رياضة | الإسماعيلي يفوز على اف سي مصر ويتعادل مع الزمالك في نفس النقاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يفوز على اف سي مصر ويتعادل مع الزمالك في نفس النقاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الإسماعيلي فوز صعب وغالي أمام مضيفه نادي مصر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم الأحد، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب العراقي همام طارق في الدقيقة 38.

وهدد فريق مصر مرمى الدراويش بأكثر من فرصة خطيرة، أبرزها رأسية في القائم الأيمن بالشوط الأول، وركلة جزاء سددها المدافع المخضرم، أحمد سعيد أوكا، وتصدى لها محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي.

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، متخلفا بفارق الأهداف عن الزمالك، بينما تجمد رصيد مصر عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.