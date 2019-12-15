رياضة | توتنهام يهزم ولفرهامبتون بثنائية.. ومانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يهزم ولفرهامبتون بثنائية.. ومانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز على فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الولفز ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد ولفرهامبتون :-

وسجل لوكاس مورا هدف فريق توتنهام الأول في المباراة بالدقيقة الثامنة، بينما تعادل اداما تراوري للولفز في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، واحرز المدافع البلجيكي فيرتونخين هدف الفوز للسبيرز في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة.

وعلى الجانب الآخر تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد.

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أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ايفرتون :-

وسجل المدافع السويدي ليندلوف هدف فريق إيفرتون الوحيد بالخطأ في مرماه بالشوط الأول في المباراة، وتعادل المهاجم الشاب جرينوود لمانشستر يونايتد في الدقيقة 77 في اللقاء بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وسوف يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق أرسنال في قمة الجولة الحالية على ملعب الإمارات، وسيكون ختام الجولة السابعة عشر غدا بمباراة كريستال بالاس ضد فريق برايتون.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.